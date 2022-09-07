Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış - Son Dakika
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Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış

07.09.2022 21:03
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış

İzmir'in Aliağa ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgada bacanağını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgada bacanağını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının olayın hemen ardından kahvehaneye girerek çay içtiği ve orada bulunanlara cinayet işlediğini anlattığı öğrenildi.

Olay, Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. koyunları otlattığı sırada yanına gelen bacanağı Ali Balcı (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Balcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti işledikten sonra kahveye gitmiş

Tartışmanın, kayınpederlerinin arazisini bir sene Ali Balcı'nın bir sene ise H.T.'nin kullanması gerektiği ve aralarında anlaşamamaları üzerine çıktığı öne sürülürken, cinayet zanlısı H.T. olayın hemen ardından kahvehaneye girerek çay içtiği ve orada bulunanlara bacanağı Ali Balcı'yı vurduğunu ona gidip bakmalarını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ali Balcı, Aliağa, İzmir, Balcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış - Son Dakika
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