İlçedeki bir gemi dönüşüm firmasında çalışan işçiler, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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