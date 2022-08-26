İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

26.08.2022 16:31
İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

İlçedeki bir gemi dönüşüm firmasında çalışan işçiler, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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