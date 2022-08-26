İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
İlçedeki bir gemi dönüşüm firmasında çalışan işçiler, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
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