İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü

06.09.2022 23:49
İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki bacanak arasında çıkan arazi tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iki bacanak arasında çıkan arazi tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. koyunları otlattığı sırada yanına gelen bacanağı Ali Balcı (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Balcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan H.T.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ali Balcı, Aliağa, Balcı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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