İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

07.09.2022 08:20
İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki bacanak arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki bacanak arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karakuzu Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde koyun otlatan H.T. ile bacanağı Ali Balcı (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmada H.T, yanındaki av tüfeği ile bacanağı Balcı'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Balcı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalanan H.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı İEF Çim Konserleri 'diva'yı Ağırladı 'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü 'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü
Kaynak: AA

Değirmenbaşı, Aliağa, Balcı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 08:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement