VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL - Son Dakika
Üye Girişi

VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL

27.07.2022 17:05
VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL

İZMİR'in Aliağa ilçesinde söküm işlemlerinin yapılması planlanan uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine halkı sivil inisiyatif göstermeye çağıran İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'e yanıt veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Bunların bir hukuk devletinde telaffuz edilmesi...

İZMİR'in Aliağa ilçesinde söküm işlemlerinin yapılması planlanan uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine halkı sivil inisiyatif göstermeye çağıran İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'e yanıt veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Bunların bir hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Burası bir hukuk devleti. Yıllardır bu işler bu çerçevede yapılıyor. Gemi sökümü de Türkiye'de yeni yapılan bir iş değil" dedi.

Aliağa'da söküm işlemlerinin yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisinde yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine başlayan tartışmaların ardından sivil inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu dile getiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in açıklamasına Vali Yavuz Selim Köşger yanıt verdi. Vali Köşger, Yücel'in bu söylemini tasvip etmenin mümkün olmadığını söyledi. Gemi sökümünün Türkiye'de uzun süredir yapıldığını açıklayan Köşger, konuyla ilgili yapılan açıklamaları manidar bulduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sivil itaatsizlik, gibi halkı neredeyse isyana çağıran bir söylemi tasvip etmemiz mümkün değil. Bunların bir hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Burası bir hukuk devleti. Yıllardır bu işler bu çerçevede yapılıyor. Gemi sökümü de Türkiye'de yeni yapılan bir iş değil, uçak gemisi sökümü de yeni yapılmış değil. Yılmaz Özdil'in yazısını da okursanız belki 20, 25'inci uçak gemisi sökülüyor. Bu konunun köpürtülmesini manidar buluyorum."

KAÇAK GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Düzenlediği toplantıda, İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmenin uçakla sınır dışı edilmesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Vali Köşger, "Devlet yapması gerekenleri yapmaya çalışıyor. Bir kısım insanlar, ırkçı söylemlerle mültecilere karşı gayri insani her türlü söylemde bulunurlar. Bir kısmı da onlara işkence edildiğini düşünür. Devlet bu aşamada yapması gereken neyse onu yapmaya çalışıyor. Kimseye Türkiye Cumhuriyeti'nde işkence yapılması söz konusu değil. Geri gönderme merkezindeki kişilerin yurt dışı edilmesi ya da muhafaza altında tutulmasıyla ilgili yapılması gereken işlemler yürütülmeye çalışılıyor. Devleti her anlamda suçlamaya yönelik tavırlar var. Bir taraftan 'mültecilere işkence ediyorsunuz' bir taraftan da 'yardım ediyorsunuz' suçlamaları var. Bunların hiçbiri doğru değil" dedi.

YORUMLAR
500
İzmir'de Tarihi Vali Konağı'nın Katip Çelebi Üniversitesi'ne Tahsisi İptal Edildi İzmir'de Tarihi Vali Konağı'nın Katip Çelebi Üniversitesi'ne Tahsisi İptal Edildi Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı
Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement