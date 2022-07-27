VALİ KÖŞGER: GEMİ SÖKÜMÜ DE TÜRKİYE'DE YENİ YAPILAN BİR İŞ DEĞİL

İZMİR'in Aliağa ilçesinde söküm işlemlerinin yapılması planlanan uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine halkı sivil inisiyatif göstermeye çağıran İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'e yanıt veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Bunların bir hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Burası bir hukuk devleti. Yıllardır bu işler bu çerçevede yapılıyor. Gemi sökümü de Türkiye'de yeni yapılan bir iş değil" dedi.

Aliağa'da söküm işlemlerinin yapılması planlanan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo isimli uçak gemisinde yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası üzerine başlayan tartışmaların ardından sivil inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu dile getiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in açıklamasına Vali Yavuz Selim Köşger yanıt verdi. Vali Köşger, Yücel'in bu söylemini tasvip etmenin mümkün olmadığını söyledi. Gemi sökümünün Türkiye'de uzun süredir yapıldığını açıklayan Köşger, konuyla ilgili yapılan açıklamaları manidar bulduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Sivil itaatsizlik, gibi halkı neredeyse isyana çağıran bir söylemi tasvip etmemiz mümkün değil. Bunların bir hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Burası bir hukuk devleti. Yıllardır bu işler bu çerçevede yapılıyor. Gemi sökümü de Türkiye'de yeni yapılan bir iş değil, uçak gemisi sökümü de yeni yapılmış değil. Yılmaz Özdil'in yazısını da okursanız belki 20, 25'inci uçak gemisi sökülüyor. Bu konunun köpürtülmesini manidar buluyorum."

KAÇAK GÖÇMENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Düzenlediği toplantıda, İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmenin uçakla sınır dışı edilmesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Vali Köşger, "Devlet yapması gerekenleri yapmaya çalışıyor. Bir kısım insanlar, ırkçı söylemlerle mültecilere karşı gayri insani her türlü söylemde bulunurlar. Bir kısmı da onlara işkence edildiğini düşünür. Devlet bu aşamada yapması gereken neyse onu yapmaya çalışıyor. Kimseye Türkiye Cumhuriyeti'nde işkence yapılması söz konusu değil. Geri gönderme merkezindeki kişilerin yurt dışı edilmesi ya da muhafaza altında tutulmasıyla ilgili yapılması gereken işlemler yürütülmeye çalışılıyor. Devleti her anlamda suçlamaya yönelik tavırlar var. Bir taraftan 'mültecilere işkence ediyorsunuz' bir taraftan da 'yardım ediyorsunuz' suçlamaları var. Bunların hiçbiri doğru değil" dedi.