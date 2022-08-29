İzmir'de vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

29.08.2022 13:58
İzmir'de vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışan işçi, iddialara göre çalıştığı esnada vinçten düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışan işçi, iddialara göre çalıştığı esnada vinçten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Foça yolundaki bir demir çelik fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre vinç operatörü Oktay Eryılmaz, çalıştığı esnada başka vince geçiş yapmak istedi. Eryılmaz, bu sırada yüksekten düşerek yaralandı. Yaralanan işçi, ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eryılmaz, daha sonrada doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eryılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Evli iki çocuk babası olan vinç operatörü Oktay Eryılmaz'ın emekliğine az bir süre kaldığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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