BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

01.09.2022 18:33

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki sökümü yapılması planlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söküm işlemlerinin iptal edildiği Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi hakkında yapılan basın açıklamasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç...

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki sökümü yapılması planlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söküm işlemlerinin iptal edildiği Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisi hakkında yapılan basın açıklamasına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tüm İzmir halkının büyük bir hassasiyet göstererek tek yumruk olduğunu biliyoruz. Bunu korumaya devam edeceğiz. Emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından Nae Sao Paulo isimli uçak gemisi hakkında İzmir Mimarlar Odası'nda basın açıklaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra ilgili kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Son buluşmamıza göre bu sefer çok daha büyük bir umut ve mutlulukla buradayız. 30 Ağustos 1922 emperyalizme atılan en büyük tokadın tarihidir. Ne yazık ki emperyalizm bu topraklardaki emellerinden hala vazgeçmemiştir. Zehirli atığıyla, çöpüyle bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmeye gayret etmektedir. Kalıcı barışın tek bir sigortası vardır o da o halkın örgütlü birlikteliğidir. Biz sadece burada sayılan örgütler değil, tüm İzmir halkının büyük bir hassasiyet göstererek tek yumruk olduğunu biliyoruz. Bunu korumaya devam edeceğiz. Bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Gelecekleri varsa görecekleri de var dedi.

'GEMİNİN GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Aykut Akdemir ise Paulo uçak gemisinin; yapım yılı da göz önünde bulundurulduğunda, asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içerdiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Söz konusu geminin savaş gemisi olması itibari ile nükleer denemelerde kullanıldığına dair kanıtlar vardır. Yapılan açıklama örgütlü mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bakanlıktan yapılan açıklamada gerekli evrakların sunulmadığı öne sürülmüştür. Gemi halen yoluna devam etmektedir. Geminin yolculuğunun yasadışı hale geldiği belirtilmiştir. Bu karara göre geminin geri gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu göreve devam etme kararı almıştır. Mücadele eden tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Aliağa dünyanın çöplüğü değildir diye konuştu. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de ortak mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi. (DHA)

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İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Mücadele Sürüyor. Tunç Soyer: 'Karşılarında Çelik Gibi Durmaya Devam Edeceğiz' İzmir'de Asbestli Gemiye Karşı Mücadele Sürüyor. Tunç Soyer: 'Karşılarında Çelik Gibi Durmaya Devam Edeceğiz' Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Lastiği patlayıp devrilen TIR, 2 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA

Sao Paulo, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN 'NAE SAO PAULO' AÇIKLAMASI: KARŞILARINDA ÇELİK GİBİ DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika
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