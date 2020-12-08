İzmir'in altın çocukları madalya peşinde - Son Dakika

İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

08.12.2020 12:08
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde, System.String[]

CİMNASTİKTE son yıllarda uluslararası arenada tarihi ilklerle İzmir'in gururu olan milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, yarın Mersin'de başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla yine madalya kovalayacak.

CİMNASTİKTE son yıllarda uluslararası arenada tarihi ilklerle İzmir'in gururu olan milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, yarın Mersin'de başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyla yine madalya kovalayacak. İbrahim, Ahmet ve Ferhat'ın yanı sıra antrenmanlarını 2.5 yıldır İzmir'de sürdürüp Türk vatandaşlığına geçen Mısır asıllı Abdelrahman Elgamal ile Ümit Şamiloğlu'nun ülkemizi temsil edeceği, çalıştırıcılığını yine İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, 13 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada 21 ülkeden 218 sporcu arasında şampiyonluk arayacak.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 2018 yılında İskoçya'da gümüş madalya kazanan İbrahim Çolak, geçen yıl Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda yine halkada altın madalyayı boynuna takarak cimnastikte ilk dünya şampiyonumuz olarak tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara katılan ilk Türk erkek sporcu olan Ferhat, yine geçen yıl Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda bronz madalya kazandı. Ülkemize daha önce 2008'de Ümit Şamiloğlu barfikste bronz madalya getirirken Türkiye'nin Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihte kazandığı 3 madalyadan 2'si İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'dan geldi. Ferhat, Mersin'de cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan yeni bir hareketi daha yazdırmaya da çalışacak.Ahmet Önder ise geçen yıl yine Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalyayı kazanıp Türkiye'ye İbrahim'den sonra ikinci gururu yaşattı. Ülkemizi 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek 3 sporcu, Japonya'dan önce ev sahipliği yapacağımız dev organizasyonda ter dökecek. Avrupa Cimnastik Birliği (UEG), Fransa ve Azerbaycan'ın çekilmesiyle ekim ayında Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasının 9-13 Aralık'ta, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonasının da 17-20 Aralık'ta Mersin'de düzenlenmesine karar vermişti. Organizasyon, Türkiye'nin 2013 yılında ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazanmıştı.


İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde

Cimnastik, Mersin, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in altın çocukları madalya peşinde - Son Dakika Spor


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