İzmir'in altın kızları

SÜPER Lig'de İzmir'i temsil eden tek futbol takımı olan Göztepe, atılıma geçtiği amatör branşlarda da madalyalı sporcularıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların milli okçusu Yasemin Ecem Anagöz (20), triatloncu İpek Öztosun (24) ve yüzücü İpek Mercan Aydın (13), ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla hem kulübün hem de ülkenin gururu oldu.İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan geçen ay Göztepe'ye transfer olan Yasemin Ecem Anagöz, Rio 2016 Olimpiyatları'na katılarak Türk sporuna damga vurdu. 2018 senesinde okçulukta dünyanın en iyi kadın sporcusu seçilen Yasemin, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da madalyalara ambargo koydu. 2020'de Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılıp tarihte ilk kez bu branşta madalya almayı hedefleyen milli okçu, yeniden ay- yıldızlı bayrağı başarıyla dalgalandıracağını söyledi. Göztepe'nin milli triatloncusu İpek Öztosun da 2010 yılında başladığı kariyerine birçok başarı ekledi. Balkan Şampiyonası'nda şu ana kadar 3 şampiyonluk kazanıp toplam 6 madalyanın sahibi olan matematik öğretmeni İpek, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da ikincilik kürsüsüne çıktı. Son olarak geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan İpek, tıpkı Yasemin gibi hayalinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu ifade etti. Göztepe'nin en genç sporcularından olan yüzücü İpek Mercan Aydın ise Trabzon'da yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırt kategorisinde birinci olmayı başardı. Küçük yaşına rağmen birçok organizasyonda Göztepe'yi temsil eden İpek, uluslararası arenada mücadele etmek için gün saymaya başladı.'KADINLARIMIZ HER BRANŞI YAPACAK POTANSİYELE SAHİPLER'Genç yaşında Türk okçuluğunun altın ismi olan Yasemin Ecem Anagöz, henüz 17 yaşındayken Rio Olimpiyatları'na katıldı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan sporcu Tokyo'da da altın madalyayı kazanacağına inandığını dile getirerek, "2020 olimpiyatlarında tek hedefim altın madalyayı ülkeme getirmek. Bunun için inancım tam. 2016'da performans olarak kendimden memnun kaldım. Benim tecrübeye ihtiyacım vardı ve şu anda bu tecrübeye sahibim. 2020 için çok umutluyum. İlk Dünya Kupası'na katıldım, finalleri kazandım. İlkleri başardım. Okçulukta olimpiyat madalyamız yok. Şimdi bu ilki başaracağım" dedi.İdmanlarını Antalya'da milli takım halinde gerçekleştirdiklerini anlatan Yasemin, "Büyük bir antrenör grubuyla çalışıyoruz. Özellikle kışın günde 11 saat idman yapıyoruz. Okçuluk durağan bir spor. Fiziyoterapisti ve psikoloğuyla birlikte oldukça yorucu antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Sadece 8 saat boyunca ok attığım oluyor" diye konuştu.Kadınların Türk sporunda daha fazla ön plana çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Yasemin konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben 9 yaşından beri spora emek veriyorum. Kadınlarımız her branşı yapacak potansiyele sahipler, yeter ki inansınlar. Maddi açıdan da emeklerimin karşılığını alıyorum. Kadın sporcularda büyük potansiyel görüyorum. Şu an Göztepe'deyim. İzmir Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmalı olarak ayrıldım ve büyük bir kulübe geldim."HEM ÖĞRETMEN HEM ŞAMPİYONGöztepe'nin Balkan şampiyonu triatloncusu İpek Öztosun, matematik öğretmenliğinin yanı sıra triatlon branşında başarıdan başarıya koşuyor. Hem öğretmenliğin hem de sporculuğun kolay olmadığını belirten İpek, "Triatlon, arka arkaya yüzme, bisiklet ve koşunun yapıldığı, sınırları zorlayan bir branş. Bunun için dayanıklılık gerekiyor. Triatlonda 4 ya da 5 saat art arda hem yüzüyor, hem bisiklet sürüyor hem de koşuyoruz. Ancak triatlon kişinin sınırlarını zorlaması adına oldukça güzel bir spor dalı. Aynı zamanda 1 senedir özel bir okulda matematik öğretmenliği yapıyorum. Ben zorlukları çok seviyorum. Bildiklerimi öğrencilerime öğretmeyi ve sporu çok seviyorum. İki işi birden yürütüyorum. Ben öğrencilerimi her zaman hayata karşı motive eden bir öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu.?Yüzücü İpek Mercan Aydın ise Göztepe'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye şampiyonu olarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Birinci olmak benim için çok önemliydi. Hayallerime kavuştum. İkinci ve en büyük adımı atarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi amaçlıyorum" dedi.