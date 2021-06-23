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İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak - Son Dakika

İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak

23.06.2021 13:05
İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak, System.String[]

Kent genelindeki altyapı yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı.

Kent genelindeki altyapı yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uluslararası kurumlar ile güçlü ilişkiler geliştirerek; hem İzmir'in dünyada bilinen ve yatırım yapılabilen bir yer olmasını sağlıyor, hem de belediyemizin finansal yapısını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın hak ettiği tüm hizmetleri kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile IFC arasında yatırımlara yeni kaynak sağlamak için yürütülen görüşmelerin ardından uygun koşullarda 30 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalandı. İZSU Genel Müdürlüğü, 2 yıl anapara geri ödemesiz toplam 10 yıla uzanan vade yapısına sahip kaynağı Kemalpaşa, Urla, Karaburun ve Ödemiş'te atık su hatlarının yapımı, Bornova da içme suyu ana iletim hattı yapımı, Foça da bölgenin ilk içme suyu arıtma tesisi yapımı ve Konak Gültepe bölgesinde yağmur suyu hatlarının yapımı için kullanacak.

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü'nün "kesintisiz su, güçlü altyapı ve sağlıklı çevre" misyonu çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalara yeni bir kaynak yaratmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Pırıl pırıl bir Körfez, temiz bir çevre ve sağlıklı içme suyu için söz verdiğimiz gibi canla, başla, aşkla çalışmaya ve uluslararası kurumlardan temin ettiğimiz yatırımlar ile İzmir'in altyapısını güçlendirip refahını artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Biz, uluslararası kurumlar ile güçlü ilişkiler geliştirerek; hem İzmir'in dünyada bilinen ve yatırım yapılabilen bir yer olmasını sağlıyor, hem de belediyemizin finansal yapısını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın hak ettiği tüm hizmetleri kesintisiz sürdürüyoruz. "

Güçlü mali yapımızın teyit edilmesi büyük bir gurur

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının, ülkemizde uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından en yüksek puanla değerlendirildiğinin altını çizerek "Öyle ki; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan 'AAA' ulusal kredi derecelendirme notunu bir kez daha teyit etti. Yatırım yapılabilir en yüksek notu kazanmak kadar bunu korumak, yani zirvede kalmak da ayrı bir meziyet. Hele ki Türk Lirası, döviz kuru karşısında ne yazık ki tarihi bir değer kaybı yaşıyor ve ülkemizin ulusal notu "BB-" olarak değerlendiriliyorken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısının, bütçe disiplininin ve kurumsal yatırım gücüne sahip olmasının farklı kredi derecelendirme kuruluşları tarafından tekrar tekrar teyit edilmesi çok büyük bir gurur" diye konuştu.

Hedefimiz yüksek yaşam kalitesi sunmak

Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının bu başarısının, İzmir'in her yerine hizmet olarak döndüğünü ifade eden Başkan Soyer şunları kaydetti:

"Bu kredi sayesinde; Kemalpaşa'da yaptığımız yatırımlar ile Gediz daha temiz akacak. Karaburun ve Mordoğan'da, artık foseptiklerin vidanjörler ile çekimi yapılmayacak. Ödemiş'te yapacağımız imalatlarla Küçük Menderes'in kirlenmesinin önüne geçmek için önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Yine bu kaynakla Foça'da yapacağımız içmesuyu arıtma tesisi, bölgenin ilk arıtma tesisi olacak. Bornova'da yapılan imalatlarımız ile alternatif bir içme suyu hattını, hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca Konak Gültepe'de yaptığımız yağmur suyu ayrıştırma yatırımı sayesinde; iklim değişikliği sebebiyle ani ve çok fazla yağışın sebep olabileceği taşkınların önüne geçeceğiz. Böylece, Körfez'in temiz tutulmasına da çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Temel hedefimiz; suyun ertelenemez bir ihtiyaç olduğunun bilinciyle, İzmir'in tamamına daha yüksek yaşam kalitesi sunmak ve kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir bir İzmir bırakmak. "

Dupoizat: Kalkınma için su çok önemli

İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat ise, "İzmir'de ve Türkiye'nin büyük bir bölümünde su için olan talebi artıyor, ancak su kaynakları azalıyor. Şehirler, suyu koruyarak ve kritik altyapıya yatırım yaparak, şehirler düzenli olarak su kaynaklarına sahip olabilirler. Bildiğiniz gibi sürdürülebilir kalkınma için su çok önemli" şeklinde konuştu.

İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İzmir'in Altyapı Yatırımlarına Uluslararası Kaynak - Son Dakika


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