İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı

21.08.2022 18:48
İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında, yatağa bağımlı olduğu öğrenilen bir hastanın evinde çıkan yangında, yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında, yatağa bağımlı olduğu öğrenilen bir hastanın evinde çıkan yangında, yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alevlerden saklanmak isterken köşeye sıkışan kedi de son anda fark edilerek sahibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Cem Sultan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatağa bağımlı olduğu öğrenilen Emine Y.'nin (85) kaldığı dairede elektrik aksamından kaynaklı olduğu öne sürülen yangın çıktı. Alevlerin evi sarmasının ardından dumanları fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan dairede bulunan Emine Y.'yi dışarı çıkardı. Yangından etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu öğrenilen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkusundan dışarı çıkamayan kedi son anda kurtarıldı

Öte yandan yangın esnasında korkarak aşağı inmeye çalışan ancak çıkan alevler ve dumanlardan dolayı köşeye sıkışarak mahsur kaldığı öğrenilen 'Balım' isimli bir kedi ise, son anda fark edildi. Yangının söndürülmesinin ardından binaya çıkan kedi, sahibi tarafından binadan çıkartılarak tedavisi için veterinere götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

YORUMLAR
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İzmir'de çıkan ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı İzmir'de çıkan ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında (2) Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında (2)
Kaynak: İHA

Balçova, İzmir, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yatağa bağımlı hastanın kaldığı evde yangın çıktı: Yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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