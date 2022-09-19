İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti

19.09.2022 10:06

İzmir'in Balçova ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarıyla otoparktaki hafif ticari aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarıyla otoparktaki hafif ticari aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 17 Eylül'de Korutürk Mahallesi Sera Sokak'taki bir iş yerine giren hırsızlık zanlısı, ofisteki kontak anahtarını çaldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tişörtüyle yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin otoparktaki 35 EB 763 plakalı hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İş yeri sahibinin ihbarı sonrası soruşturma başlatan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği Ç.T'yi aynı gün Narlıdere'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçlarından 18 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Balçova, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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