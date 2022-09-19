Alınan bilgiye göre, 17 Eylül 'de Korutürk Mahallesi Sera Sokak'taki bir iş yerine giren hırsızlık zanlısı, ofisteki kontak anahtarını çaldı.

Kaynak: AA

Balçova, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika

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