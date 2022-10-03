İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

03.10.2022 13:34
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Korutürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda H.K, Ü.B. ve S.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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