Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

08.08.2022 01:29
Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, İzmir - Çeşme Otoyolu Balçova girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a B.D., idaresindeki 32 AAS 773 plakalı minibüs çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde durumu ağır olan Albayrak, ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İzmir'de CHP'den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. Sıradan milletvekili adayı olduğu öğrenilen iki çocuk babası Albayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü Motor sporlarında pist sezonunun 3. yarışları İzmir'de yapıldı Motor sporlarında pist sezonunun 3. yarışları İzmir'de yapıldı
Kaynak: İHA

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 01:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement