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İzmir'in balık halinde bereket var - Son Dakika

İzmir'in balık halinde bereket var

01.09.2021 09:54
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Av sezonunun açılmasıyla balıkçılar "Vira bismillah" dedi, İzmir Buca Balık Hali balıkla dolup taştı.

Av sezonunun açılmasıyla balıkçılar "Vira bismillah" dedi, İzmir Buca Balık Hali balıkla dolup taştı. Kent protokolü, denizin ilk ürünlerini balıkçılardan alırken bol bereketli sezon diledi. Her bütçeye uygun balıkların bulunduğu balık halinde, 3 bin lira değerinde balıkların da olduğu görüldü.

Av sezonun açılmasının ardından aylardır ağlarını denizle buluşturmayı bekleyen balıkçılar "Vira bismillah" dedi. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan balık haline de denizin ilk ürünleri geldi. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkan Mehmet Şahin Çakan da balık halini gezerek balıkçılara bol bereketli sezon diledi.

Başkan Soyer balık halinde 3 kilo barbun ve iki levrek alırken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de bir kılıç balığı ve 13 kilo sinarit aldı. Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer 4 kilo granyoz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise 5,5 kilo levrek satın aldı. Her bütçeye uygun balıkların olduğu balık halinde, 3 bin lira fiyatında 7 kiloluk fangri balığı da dikkat çekti.

"Av araçlarımıza ve avlanma boylarına dikkat etmemiz gerekiyor"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Balıkçıların büyük bir heyecanla bekledikleri ve 15 Nisan'a kadar sürecek olan av sezonumuzu dün itibariyle 'vira bismillah' diyerek açtık. Bugün, ilk tutulan ürünlerimizi halde görme imkanı bulduk. Sezonun hem balıkçılar hem de tüketiciler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor; av sezonunun açılmış olması her türlü av aracıyla her şeyi avlayacağımız anlamına gelmiyor. Av araçlarımıza ve avlanma boylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen sene hamside sıkıntı yaşanmıştı. Bu sene inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız ve bol bereketli bir sezon olur. Geçen yıl hamside sıkıntı yaşanacağına dair bir öngörü yoktu ama sezon içerisinde hamsi popülasyonunun azlığı ortaya çıktı. Bu sene de bir öngörümüz yok ama inşallah olmaz" dedi.

"Balığın daha çok tüketilmesi lazım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sezonun bol bereketli olmasını diliyoruz. Balığın daha çok tüketilmesi lazım. Bizim bunu daha iyi anlatmamız lazım. vatandaşlarımızın bütçesine katkı verecek daha düşük maliyetli balık türleri var. Bunların üzerinden gitmemiz lazım. Tüm esnafımıza, üreticimize, balıkçımıza hayırlı bir sezon diliyoruz. Bol bereketli olsun" diye konuştu.

"Vira bismillah"

Balıkçı Soner Candemir, "Allah bin bereket versin. Sezon iyi başladı, daha da iyi olmasını bekliyoruz. Geçen sezondan daha iyi bir sezon olmasını istiyoruz. Balık fiyatları, havaların serinlemesiyle daha da düşer. Sezonun açılmasıyla vatandaşlar yaz aylarına göre daha uygun fiyatlara balık alabilecek. Sezonun başlamasıyla biz de 'vira bismillah' dedik. Kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyoruz. Umudumuz, vatandaşların kaliteli, uygun fiyata balık yemesi" derken, balıkçı Muhammet Ali de "5 aydır sezonu bekliyorduk. İnşallah tüm balıkçı arkadaşlar ve balık sevenler için güzel bir sezon olur. Vatandaşlara haftada üç kez balık yemelerini öneriyoruz. Balık sağlıktır" sözlerine yer verdi. - İZMİR

İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var
İzmir'in balık halinde bereket var

Mahmut Nedim, Tunç Soyer, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'in balık halinde bereket var - Son Dakika Ekonomi


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