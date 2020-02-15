İzmir'in başkanları Menderes'te toplandı - Son Dakika
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İzmir'in başkanları Menderes'te toplandı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları bugün Menderes'te düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

İzmir'in başkanları Menderes'te toplandı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları bugün Menderes'te düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi.


İzmir'in belediye başkanları koordinasyon toplantısı için Menderes'te toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yürütülen toplantıya 22 ilçenin belediye başkanı, bürokratlar ve belediyeye bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.


Toplantının ana gündem maddeleri gündemdeki yasal değişiklikler, atıkların ikili toplama sistemi ile ayrıştırılması olarak açıklandı. Toplantının son gündem konusu ise ilçe belediyeler arasında ve ilçe belediyelerle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişki ve ortak projelerin değerlendirilmesi olarak belirlendi.


Toplantının açılışında gündem maddeleriyle ilgili bilgi veren Tunç Soyer, "5393 sayılı kanunla ilgili yapılacak değişiklikler üzerine fikir yoracağız, değişen yasayı konuşacağız. Bu tabloyu birlikte değerlendirmemiz gerekecek. Daha sonra önümüzdeki aylarda üzerine ısrarla gitmeyi düşündüğümüz çöp ayrıştırma, geri dönüşüm konusunu ele alacağız. Tüm ilçelerimizde bu çalışmayı eş zamanlı olarak yürütelim istiyoruz. Önümüzde somut hedefler neler olabilir, bunları konuşacağız" dedi. - İZMİR

Tunç Soyer, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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