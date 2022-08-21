İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı

21.08.2022 21:14
İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 17 ayrı suçtan aranan ve 68 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 17 ayrı suçtan aranan ve 68 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.R.G'nin (28), Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki hareketlerinden şüphelendi.

Ekiplerden kaçan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, hükümlünün 17 ayrı suçtan arandığı ve 68 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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