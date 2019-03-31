İzmir'in Bayındır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Uğur...
2 saat önce
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Uğur Demirezen kazandı.
İzmir
'in Bayındır
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Uğur Demirezen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur Demirezen 13 bin 955, CHP
adayı Ufuk Sesli
8 bin 967, Diğer adayı bin 708 oy aldı.
-Demirezen'in özgeçmişi- 3 Aralık
1974'te İzmir'in Bayındır ilçesinde doğan Uğur Demirezen, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bayındır'da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Demirezen, 2011-2013 yıllarında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Demirezen, 2011'de AK Parti'nin yürütme kurulunda çalıştıktan sonra 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atandı. Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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