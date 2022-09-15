Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

15.09.2022 16:10
Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede geçen hafta farklı yerlerde yaşanan motosiklet, akü, klima ve muhabbet kuşu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayların A.C (25), T.Ö (24) ve K.T (23) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden K.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İzmir'deki Üniversite Hastanelerinde Görevli Asistan Hekimler İş Bıraktı: 'Emeğimiz Sömürülüyor' İzmir'deki Üniversite Hastanelerinde Görevli Asistan Hekimler İş Bıraktı: 'Emeğimiz Sömürülüyor' İzmir'de eşini öldüren sanığın cezasını Yargıtay bozdu İzmir'de eşini öldüren sanığın cezasını Yargıtay bozdu Son dakika haber | İzmir'de orman yangını (2) Son dakika haber | İzmir'de orman yangını (2)
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement