Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayların A.C (25), T.Ö (24) ve K.T (23) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayındır'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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