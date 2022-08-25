Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

25.08.2022 08:28
Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Bayındır ilçesinde Ç.U. ve G.M'nin acil nakit para arayışı içerisine olan vatandaşlara tefecilik usulüyle para verdiğini, karşılığında senet imzalatıp, maaşlarına el koyduğu belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların birçok taşınmazını da kendi üzerlerine alıp haksız kazanç elde ettiğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 senet, 4 tapu ve 1 mağdur bilgileri olan ajanda ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı Vatandaşların maaşına ve mallarına el koyan tefeciler yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Bayındır, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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