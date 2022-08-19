İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

19.08.2022 06:10
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateşte yaralanan astsubay tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi kırsal alanında uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Astsubay Erdem Bakışkan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakışkan, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Bayındır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda bir astsubay yaralandı - Son Dakika
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