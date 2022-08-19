İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli kurulan özel ekiple yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli kurulan özel ekiple yakalandı

19.08.2022 19:42
İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli kurulan özel ekiple yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarma ekiplerince kenevir ekim alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda, bir astsubayın tabancayla ateş açılması sonucu vurularak yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, kurulan özel ekip tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarma ekiplerince kenevir ekim alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda, bir astsubayın tabancayla ateş açılması sonucu vurularak yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, kurulan özel ekip tarafından saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekiplerince kenevir ekim alanında şüpheli veya şüphelileri yakalamak için gerçekleştirilen devriye esnasında bir şüphelin 'dur' ihtirana uymayarak kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açması sonucu astsubay E.B. (26), merminin ağız kısmına isabet etmesiyle yaralandı. Yaralı astsubay, zaman kaybedilmeden Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde saklanan şüpheli kurulan özel ekip tarafından yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için İzmir İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip kuruldu. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K.(45), Tire'de saklanmış olduğu evde kısa sürede suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranması olduğu belirlenen şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli kurulan özel ekiple yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli kurulan özel ekiple yakalandı - Son Dakika
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