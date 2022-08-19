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Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece geç saatlerde Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden birisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Astsubay Erdem Bakışkan burun kısmından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından yaralı astsubay, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bakışkan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Astsubay Erdem Bakışkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 astsubay yaralı - Son Dakika

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