Bayındır'da toplu sünnet şöleni - Son Dakika
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Bayındır'da toplu sünnet şöleni

01.09.2022 01:26
Bayındır'da toplu sünnet şöleni

İzmir'in Bayındır İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 32 çocuk sünnet edildi.

İzmir'in Bayındır İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 32 çocuk sünnet edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Bayındır İlçe Başkanı Şevki Aksu, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol ve sünnet edilecek çocukların aileleri katıldı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen toplu sünnet etkinliğinin ailelere mübarek olmasını diledi.

Şahin, "MHP Bayındır İlçe Teşkilatımız burada böyle hayırlı bir iş yapmışlar. Sizlerin nezdinde emeği geçen ilçe teşkilatımıza bu toplu sünnet katkısından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Bayındır İlçe Başkanı Şevki Aksu da "2'incisini düzenlediğimiz sünnet etkinliğini önümüzdeki yıllarda da yine geleneksel hale getirerek devamını getirmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız sünnet töreninin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayındır'da toplu sünnet şöleni - Son Dakika

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