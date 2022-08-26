İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

26.08.2022 18:52
İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesini bıçaklaya yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesini bıçaklaya yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alınan Y.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlı Y.A'nın emniyetteki ifadesinde 2 ay önce annesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, olay günü ise üvey babasının kendisini arayarak annesinin sesinin iyi gelmediğini ve bu nedenle eve gidip ona bakmasını istediği, eve gitmesi üzerine tartıştığı annesini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 6 aylık hamile annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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