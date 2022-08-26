Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

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