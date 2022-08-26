İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı

26.08.2022 00:12
İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın, oğlu tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y. tedavi altına alındı. Hamile olduğu öğrenilen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekiplerinin yakaladığı Y.A. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişi oğlu tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

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