Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir için özel hareket polisleri de bölgede önlem alırken, şahıs ikna edilmeye çalışılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı - Son Dakika

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