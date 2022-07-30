Ayrı yaşadığı kocasının rehin aldığı kadın, KADES sayesinde kurtulmuş - Son Dakika
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Ayrı yaşadığı kocasının rehin aldığı kadın, KADES sayesinde kurtulmuş

30.07.2022 12:04
Ayrı yaşadığı kocasının rehin aldığı kadın, KADES sayesinde kurtulmuş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ç.K. tarafından bıçakla rehin alınan G.K.'nin, telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ç.K. tarafından bıçakla rehin alınan G.K.'nin, telefonundaki Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandığı ortaya çıktı. Ç.K.'nin bıçağı eşinin boğazına dayadıktan birkaç dakika sonra polis ekiplerinin adrese ulaştığı belirtildi.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Ç.K., oturduğu eve gelerek, bir süredir ayrı yaşadığı 2 çocuk annesi eşi G.K.'yi bıçakla rehin aldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için adrese müzakereci de gönderildi. Yaklaşık 3,5 saatin sonunda ikna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren polis, G.K.'yi kurtarıldı. G.K., tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.K. tutuklandı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞOlayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 15 ve 18 yaşlarında 2 çocukları bulunan çiftin sık sık kavga ettikleri, yaklaşık 1 yıl önce de ayrı yaşamaya başladıkları belirtildi. G.K.'nin bu süre zarfında Ç.K.'den boşanmak istediği ifade edildi. Ayrılığın ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşamaya başladığı tespit edilen Ç.K.'nin dün çocuklarının olmadığı bir sırada eşinin evine geldiği ve barışma teklifinde bulunduğu, ancak olumsuz yanıt aldığı belirlendi. Ç.K.'nin, bunun üzerine eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle barışma teklifini kabul etmediğini söyleyerek bağırdığı, tartışma çıkınca da G.K.'nin telefonundaki 'KADES' uygulamasından yardım istediği belirtildi. Ç.K.'nin kısa bir süre sonra polisleri karşısında görünce bu defa eşini, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı kaydedildi.

Bu arada G.K.'nin, burnundan bir dizi ameliyat geçirdiği ve olaydan 2 gün önce taburcu olduğu ifade edildi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayrı yaşadığı kocasının rehin aldığı kadın, KADES sayesinde kurtulmuş - Son Dakika

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