İzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyor - Son Dakika
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İzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyor

01.08.2022 17:24
İzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından evinde rehin alınan ve polis ekiplerince kurtarılan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istiyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından evinde rehin alınan ve polis ekiplerince kurtarılan kadın, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istiyor.

Alpagut Mahallesi'ndeki evine gelen eşi Çetin K. tarafından bıçakla rehin alınan ve 4 saat sonra özel hareket polislerinin müdahalesiyle kurtarılan Gülşen K, yaşadıklarını anlattı.

Eşiyle 1 yıldır ayrı olduklarını ve boşanma davası açtığını belirten Karanlık, evlendikleri günden itibaren hep sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getirdi.

Olay günü eşinin sabah çocukları işe gittikten sonra eve geldiğini anlatan Karanlık, şöyle konuştu:

"Bir anda kapı açıldı, karşıma dikildi. Uyuşturucunun etkisi altındaydı, beni tehdit etti. Fark etmeden KADES aracılığıyla polise çağrıda bulundum. Kısa sürede polisler eve geldi. Sonra beni rehin aldı. Çok kötü saatler yaşadım, beni öldürmesinden korktum. Polisler beni kurtardı. Şu an cezaevinde ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben bunu hak edecek bir şey yapmadım."

Gülşen K, yaşadığı olay nedeniyle ev sahibinin evi boşaltmasını istediğini de söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 28 Temmuz'da, eşinin bıçakla evde rehin aldığı Gülşen K, polislerin şüpheliye müdahalesiyle kurtarılmıştı. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Gülşen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli kadın, kendisini rehin alan eşi için en ağır cezayı istiyor - Son Dakika

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