Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi. Ekiplerin, eşini bırakması için şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALAN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - 1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.