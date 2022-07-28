EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALAN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - 1 - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALAN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - 1

28.07.2022 12:38

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı. Polis şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi. Ekiplerin, eşini bırakması için şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.


YORUMLAR
500
EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı İzmir'de hareketli dakikalar: Bir kişi karısını bıçakla rehin aldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALAN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - 1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALAN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement