İzmir'in Bayraklı İlçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Ticari...

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Mitingde Skandal! Bir CHP'li Selaya Hakaret Etti, Diğeri "Oyum Kürdistan'a" Dedi

Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu