Son Dakika Haberleri: İzmir'in Bayraklı İlçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Ticari...

İzmir'in Bayraklı İlçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Ticari...

14 dakika önce

IHAAW153304-ASA/09-03-2019- İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi.

İzmir'in Bayraklı İlçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Ticari..., System.String[]
IHAAW153304-ASA/09-03-2019

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor, olayda 2 kişi yaralandı. 09.03.2019 15: 33: 04 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
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