İzmir'in Bayraklı İlçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Ticari...
14 dakika önce
IHAAW153304-ASA/09-03-2019- İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi.
IHAAW153304-ASA/09-03-2019
- İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, CHP
'nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi. Polis
, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor, olayda 2 kişi yaralandı. 09.03.2019 15: 33: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:38 Kaynak: İHA
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