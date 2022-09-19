İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

19.09.2022 01:22
İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polisi bıçakla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polisi bıçakla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde 17 Eylül'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K'yı uyarılara rağmen elindeki bıçakla yaralan E.K'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K, elinde bıçakla dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulunmuş, uyarıları dinlemeyen E.K bıçağı rastgele savurarak F.K'yi yüzünden yaralamıştı.

Polis memuru meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de polisi bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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