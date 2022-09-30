Zanlıların ikameti ve depo olarak kullanılan adreste, bir miktar esrar ile sentetik ecza ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisi görünce 1100 gram esrarı pencereden attılar - Son Dakika

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