Komşuların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri de şüpheliyi ikna için uğraştı.

Bir süredir ayrı yaşadığı eşinin Alpagut Mahallesi'ndeki evine gelen Çetin K. ile Gülşen K. arasında tartışma çıktı. Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen koca, eşini bıçakla rehin aldı.

Kaynak: AA

Gülşen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kocasının bıçakla rehin aldığı kadın kurtarıldı - Son Dakika

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