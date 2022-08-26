İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı - Son Dakika
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İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı

26.08.2022 00:08
İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre Y.A. (18), 6 aylık hamile olan annesi E.Y.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından vucudunun 15 yerinde bıçakla yaraladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre Y.A. (18), 6 aylık hamile olan annesi E.Y.'yi (35) çıkan tartışmanın ardından vucudunun 15 yerinde bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı - Son Dakika
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