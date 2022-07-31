Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı - Son Dakika
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Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı

31.07.2022 01:32
Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düşen polis memuru Murat Güneş (28), yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düşen polis memuru Murat Güneş (28), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Bayraklı R. Şevket İnce Mahallesi 2014/19 sokakta meydana geldi. İki kardeş arasında kavga olduğu ihbarını alan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bölgeye hareket edip, apartmana girerek kavgaya müdahale etmek istedi. Polis memuru Murat Güneş, iki kardeş arasındaki arbedeyi ayırmaya çalışırken, 2 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güneş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgaya müdahale eden polis memuru balkondan düşüp yaralandı - Son Dakika

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