Sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Almanya 'dan, Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta ikamet eden kardeşini ziyarete gelen İ.Y. ile kardeşi K.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Almanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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