Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı

18.04.2023 10:57

İzmir'de 36 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaya ile kendisini işe gitmesi için kaldırmaya çalışan babası arasında tartışma yaşandı. Gerginlik kısa sürede büyürken baba, eline aldığı pompalı tüfekle oğlunu öldürdü. Cani baba gözaltına alınırken, Kaya'nın cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda A.M.K. (72), oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü, babası gözaltına alındı İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü, babası gözaltına alındı MİNİK KALPLERDEN AFET BÖLGESİNDEKİ AKRANLARI İÇİN BAYRAM HEDİYESİ MİNİK KALPLERDEN AFET BÖLGESİNDEKİ AKRANLARI İÇİN BAYRAM HEDİYESİ

Hasan Hüseyin Kaya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Tarım Kredi marketlerinde 900 üründeki sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
10:37 Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu için geldi! Milli futbolcuya 15 milyon Euro'luk teklif
10:31 Huntelaar, Kerem Aktürkoğlu'nu almak için geldi! Masadaki teklif 15 milyon euro
10:20 MHP'li vekil hakkında alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Konuyla ilgili açıklama yapıldı
10:14 MHP'li vekilden alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Haberlerin ardından açıklama geldi
10:15 Aldatıldığını öğrenen kadından vahşi plan! Kocasının yasak aşkını ve onun 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı
10:14 Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı
10:09 Aldatıldığını öğrenen kadın, kocasının yasak aşkını ve 2 aylık bebeğini asitle ağır yaraladı
10:08 İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü
10:05 Sol ayağıyla Premier Lig tarihine adını yazdırdı! Salah'tan kırılması zor rekor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 11:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: Evlat katili oldu! İşe kalkmayan öz oğlunun canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement