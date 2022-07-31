Şevket İnce Mahallesi 2140/19 Sokak'ta iki kardeşin kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi yönlendirildi.

Kaynak: AA

kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika

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