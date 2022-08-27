İzmir'de savcı ve kızlarının yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika
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İzmir'de savcı ve kızlarının yaralandığı kaza anı kamerada

27.08.2022 11:47
İzmir'de savcı ve kızlarının yaralandığı kaza anı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Savcısı ve iki kızı hafif yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Savcısı ve iki kızı hafif yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, 24 Ağustos günü, Altınyol Turan mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönünden Konak yönüne seyir halinde olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz yönetimindeki aracı bir tankerin sıkıştırdığı öne sürüldü. Savcı Yılmaz ve iki kızının içerisinde bulunduğu otomobil, tankerin çarpması üzerine kontrolden çıkarak, açılan ek şeritten karşı yöne seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz ve kızlarının durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazanın ardından tanker sürücüsü ve yanındaki 2 şüpheli, araçtan inip Yılmaz'ın üzerine yürüyüp sözlü tacizde de bulundu.

Gözaltına alındılar

Kazanın ardından savcının üzerine yürüyen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi. Görüntüde, tankerin çarpmasının ardından Yılmaz'ın aracının karşı şeride çekip başka bir otomobile çarptığı görüldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de savcı ve kızlarının yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de savcı ve kızlarının yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika
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