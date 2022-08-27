SAVCI VE KIZLARININ YARALANDIĞI KAZA KAMERALARDA

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Savcısı Ayhan Yılmaz'ın kullandığı otomobili bir tankerin sıkıştırıp, yandan çarpması nedeniyle kontrolden çıkıp dubalarla bölünmüş karşı yöne girerek, başka bir otomobille çarpıştı. Yılmaz ve yanındaki 2 kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazanı ardından Savcı Ayhan'ın üzerine yürüyüp, sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü ve yanındaki 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kazanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından görüntülendiği ortaya çıkıt.

Kaza geçen 24 Ağustos'ta Altınyol'da meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini bir tankerin yandan sıkıştırıp, çarpması sonucu kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, araç yoğunluğunu azalmak için dubalarla ayrılmış olan karşı şeride geçip, başka bir otomobile çarparak durabildi. Yılmaz ve yanındaki 2 kızı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından tanker şoförü, yanındaki 2 kişiyle aracından inip, iddiaya göre Savcı Yılmaz'ın üzerine yürüyüp, sözlü tacizde bulundu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tanker şoförü ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Kaza anının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından da anbean kaydedildiği ortaya çıktı.