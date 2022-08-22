Kaza saat 01.00 sıralarında, Altınyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İdris Y. yönetimindeki 35 T 5774 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı; ardından takla atarak ters döndü ve sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan sürücüye kaza yerinde müdahale etti. Kazayı şans eser hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü İdris Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika

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