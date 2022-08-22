İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu

22.08.2022 02:00
İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atarak ters döndü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atarak ters döndü. Meydana gele kazada sürücü, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 01.00 sıralarında, Altınyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İdris Y. yönetimindeki 35 T 5774 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı; ardından takla atarak ters döndü ve sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan sürücüye kaza yerinde müdahale etti. Kazayı şans eser hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü İdris Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle caddenin bir şeridi trafiğe kapanırken, takla atan taksinin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de takla atan taksinin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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