Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde kurtuldu - Son Dakika
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Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde kurtuldu

22.08.2022 02:53
Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde kurtuldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi beton bariyerlere çarparak takla attı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi beton bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne 35 T 5774 plakalı taksi ile seyir halinde olan İdris Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, önce beton bariyerlere çarptı daha sonra da takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri takside bulunan sürücü İdris Y.'yi çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İdris Y., olay yerinde tedavi edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartılan İdris Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Taksinin kaldırılması ile birlikte trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

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