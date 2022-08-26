İzmir'deki kan donduran olayın sebebi belli oldu - Son Dakika
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İzmir'deki kan donduran olayın sebebi belli oldu

26.08.2022 18:39
İzmir'deki kan donduran olayın sebebi belli oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, annesiyle tartıştığı esnada sinir krizi geçirdiği ve annesini bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenilirken, ağır yaralı kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

Olay dün akşam saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.'yi 15 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y'nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, durumunun da ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Sinir krizi geçirmiş

Öte yandan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın zanlısı Y.A.'nın, annesiyle 2 ay önce tartıştığı ve bu yüzden bu süre zarfı içinde evde olmadığı öğrenildi. Olay günü de Esra Y.'nin eşinin telefonla Y.A.'yı çağırdığı, annesinin kendisiyle konuşmak istediği ve bundan dolayı eve yeniden gelen Y.A. ile annesinin konuşurken birden tartışmaya başladığı, daha sonra da Y.A.'nın sinir krizi geçirerek annesini yaraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki kan donduran olayın sebebi belli oldu - Son Dakika

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