EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR - Son Dakika
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EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

28.07.2022 19:59

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.M.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.M.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR - Son Dakika

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