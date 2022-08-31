Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen ve kocası cezaevinde bulunan H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından H.Ç., Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çokgezer'in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, genç adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Maltepe Mahallesi, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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