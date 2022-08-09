Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü

09.08.2022 05:58
Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü

İzmir'in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsünün aynı istikamette olan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsünün aynı istikamette olan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ Kantar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den Çanakkale istikametine hızlı bir şekilde seyir halinde olan Yıldırım Çınar idaresindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü aynı yolda seyir halında olan Erdem. Ö idaresindeki 41 TV 484 plakalı tırın 41 AAR 848 plakalı doresine arkadan çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki koltuklar camdan dışarı fırlarken, minibüs içerisinde sıkışan ve yolcu konumunda bulunan Bülent Kılıçay, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Kılıçay'ın yaşamını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı diğer kontrollerde ise minibüs sürücüsü Yıldırım Çınar'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Durumu ağır olan minibüs sürücüsü Çınar, ambulans ile Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çınar'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Bülent Kılıçay'ın cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, minibüs içerisinde bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapıldığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Erdem Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. - İZMİR

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Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Otoyolda servis minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Bergama, Çınar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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