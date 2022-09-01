Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü

01.09.2022 04:20
Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşanan olayda evli olan H.Ç. yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartışma yaşadı. Gerginliğin artması sonucu H.Ç. evde bulduğu bıçağı Çokgezer'in göğsüne sapladı. Kanlar içinde yerde kalan adam hayatını kaybederken, katil H.Ç. ise gözaltına alındı.

Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde evli ve kocasının cezaevinde olduğu öğrenilen H.Ç., iddiaya göre yasak aşk yaşadığı İbrahim Çokgezer ile tartıştı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, ikili arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. H.Ç., evde bulunan bir bıçakla Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.Ç.'yi yakaladı.

GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çokgezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İbrahim Çokgezer'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Maltepe Mahallesi, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasak aşk yaşayan çiftin tartışması kanlı bitti! Evli kadın, ilişkisi olduğu adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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