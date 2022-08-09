Olay bugün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis önünde park halinde bir ambulansın çalındığı ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı. Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir 'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.