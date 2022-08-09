İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı - Son Dakika
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İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı

09.08.2022 15:23
İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı.

Olay bugün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis önünde park halinde bir ambulansın çalındığı ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı. Gözaltına alınan H.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı - Son Dakika
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