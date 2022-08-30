Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Ali Ş, Ferdi Ç. ve Murat O. sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.