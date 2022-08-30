İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

30.08.2022 23:14
İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 kodlu arazöz, Bergama ilçesinde ormanlık alandaki yangın ihbarı için yola çıktı.

İncecikler mevkisinde yolun ıslak olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine arazöz, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Ali Ş, Ferdi Ç. ve Murat O. sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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